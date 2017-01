AD APRILE RYUICHI SAKAMOTO PUBBLICA UN NUOVO DISCO

Ryuichi Sakamoto pubblicherà un nuovo disco per la Milan Records la stessa label che pubblicò la colonna sonora di “The Revenant” realizzata proprio dal maestro giapponese in collaborazione con Alva Noto e Bryce Dessner chitarrista dei The National.

Al momento non abbiamo molto di più di un countdown sul sito ufficiale di Sakamoto che scandisce i minuti che mancano alla release-date (29 marzo 2017 in Giappone, 28 aprile nel resto del mondo) e un messaggio che ‘recita'”SN/M比50%,”. Che sia proprio questa incomprensibile sigla il titolo del disco ?

Questo nuovo lavoro segna il ritorno sulle scene del seminale compositore e musicista, membro fondatore della Yellow Magic Orchestra, dopo il tumore alla gola che gli fu diagnosticato nel 2014.