BILLY BRAGG IN ITALIA PER 3 DATE

Billy Bragg, cantautore britannico e attivista politico innamorato della musica americana, torna in Italia per presentare il suo nuovo lavoro, “Shine A Light”, pubblicato lo scorso 23 Settembre, via Cooking Vinyl.

5 agosto 2017 @ Sesto San Giovanni (Mi) – Carroponte

6 agosto 2017 @ Rimini – Corte Degli Agostiniani

7 agosto 2017 @ Sestri Levante (Ge) – Teatro Arena Conchiglia – Mojotic Festival