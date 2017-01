GUARDA IL NUOVO VIDEO DI MOBY. DENTRO C’è ANCHE MATTEO SALVINI.

Domani sarà il giorno dell’insediamento di Donald Trump e Moby & the Void Pacific Choir ha deciso di condividere il video di “Erupt + Matter’ tratto dall’album “These Systems Are Failing” che raccoglie una serie di immagini di protesta civile sovrapposte a personaggi e leader politici controversi (Donald Trump, Kim Jong-Un, Bashar al-Assad e Boris Johnson e Matteo Salvini tra gli altri).

Moby spiega così il vide diretto da Jeff Broadway:

The racist and antiquated far right are encroaching upon democratic freedoms in almost every country in the Western World. We need to respond by protesting, supporting progressives, and most important: VOTING.