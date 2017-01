ISLAND: ASCOLTA “DREAMING OF”, IN ATTESA DEL NUOVO EP

É stato un 2016 pazzesco per ISLAND, la giovane formazione britannica passata dal rilasciare un EP d’esordio a registrare un incredibile sold-out in una venue iconica come Scala in poco più di un anno. La band si prepara ad un’altra annata nella quale piazzare i colpi migliori, per il salto di qualità definitivo e l’ascesa ai piani alti della scena internazionale.

Il nuovo EP – “A Place You Like” – uscirà il 3 Febbraio prossimo. Intanto, c’é un nuovo singolo estratto e si intitola “Dreaming Of”. Ascoltalo qui.