JAPANDROIDS: ASCOLTA PER INTERO IL NUOVO “NEAR TO THE WILD HEART OF LIFE”

Dopo circa 5 anni i Japandroids tornano con il nuovo disco “Near To The Wild Heart Of Life”.

L’album, che uscirà il 27 gennaio, dopo il primo estratto “No Known Drink Or Drug” viene svelato per intero sul sito della NPR.

Ascolta per intero “Near To The Wild Heart Of Life”.