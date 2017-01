NICK CAVE E WARREN ELLIS HANNO COMPOSTO LA COLONNA SONORA DEL THRILLER “WIND RIVER”

Nick Cave e Warren Ellis si sono nuovamente riuniti per comporre una colonna sonora (l’ultima volta era capitato con “Mars” documentario firmato da Ron Howard).

“Wind River”, pellicola alla quale il duo ‘regalerà’ le musiche, è il film che segna il debutto alla regia di Taylor Sheridan, sceneggiatore di “Sicario”, un thriller investigativo interpretato tra gli altri da Elizabeth Olsen, Jeremy Renner e Jon Bernthal.

Premiere prevista il prossimo 21 gennaio al Sundance Film Festival.

Questa notizia arriva poche ore dopo la ben più chiacchierata foto virale apparsa ieri (la Mute tra le prime ad averla condivisa) ovunque sul web nella quale si vede il giovane James Malcom scattare una foto insieme al cantante e chiedersi

Qualcuno sa dirmi chi è questo vip? Tutti gli chiedono una foto, io non volevo rimanerne fuori…

