SONO TORNATI I GORILLAZ. GUARDA IL VIDEO DELLA NUOVA “HALLELUJAH MONEY”.

I Gorillaz sono finalmente tornati tra noi.

Il progetto guidato da Damon Albarn e Jamie Hewlett ha pubblicato oggi il nuovo brano “Hallelulah Money” nel quale canta Benjamin Clementine.

La canzone arriva accompagnata da un video diretto da Giorgio Testi e gli stessi Gorillaz nel quale vediamo Clementine cantare dall’interno della Trump Tower:

Dark times – u need someone to look up to. Me. Here's a lightning bolt of truth in a black night. Now piss on! New stuff won't write itself. https://t.co/tOqYnXqrU2

— gorillaz (@gorillaz) January 19, 2017