ANCHE ANGEL OLSEN CONTRO TRUMP. ASCOLTA LA NUOVA “FLY ON YOUR WALL”.

Ieri, 20 gennaio 2017, è stato il primo giorno ufficiale di presidenza del neo-eletto Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Our First 100 Days” è una campagna anti-Trump a scopo benefico che per i primi 100 giorni di insediamento alla Casa Bianca del per nulla apprezzato nuovo presidente rilascerà inediti di musicisti che hanno abbracciato la causa.

Tutti gli introiti finiranno ad organizzazioni che lottano in prima linea per salvaguardare i diritti delle donne e degli immigrati.

Prendono parte all’iniziativa molti nomi illustri Mitski, Toro Y Moi, the Mountain Goats, How To Dress Well, PWR BTTM, Strand Of Oaks, the Range, S. Carey, Will Oldham e Jens Lekman.

Primo brano rilasciato “Fly On Your Wall” nuova canzone della nostra amata Angel Olsen: