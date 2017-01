Come emerso già alcuni giorni fa gli Audioslave si sono ritrovati sul palco per la prima volta in 12 anni.

Lo scorso 20 gennaio in occasione dell’Anti-Inaugural Ball, concerto di protesta organizzato a LA, Chris Cornell ha raggiunto sul palco Tom Morello, Tim Commerford, Brad Wilk per 3 brani “Cochise”, “Like A Stone” e “Show Me How To Live” tutte contenute nell’omonimo debut-album del supergruppo uscito nel 2002.

I video del live: