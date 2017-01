LANY, band indie-pop di Los Angeles, ha rilasciato il video ufficiale per il pluridecorato singolo “ILYSB”, re-release di questo inizio di 2017. Il brano aveva già fatto il proprio debutto nell’EP “Acronymous” del 2014, riproposto in una versione “stripped” anche l’anno successivo in “Make Out”.

Ora la versione più radiofonica, con video ufficiale tutto da vedere (qui sotto). Sarà, questa, l’anticipazione di un full length atteso dai fans e finalmente in arrivo?