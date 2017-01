R.I.P. JAKI LIEBEZEIT FONDATORE E BATTERISTA DEI CAN

Come confermato dalla stessa band su fb Jaki Liebezeit, batterista e membro fondatore del seminale gruppo krautrock tedeso Can, si è spento all’età di 78 anni.

Nato a Dresda nel 1939 formò i Can nel 1968 insieme a Irmin Schmidt, Holger Czukay, Michael Karoli, e David C. Johnson.

Collaboratore di Brian Eno, Michael Rother (Neu!), Depeche Mode, Eurythmics, Jah Wobble, Liebezeit avrebbe rincontrato sul palco Irmin Schmidt e Malcolm Mooney in aprile per un live in celebrazione del cinquantesimo anniversario dei Can.