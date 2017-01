Ambiere sono un trio di Manchester giá a più riprese accostato ai The XX per le venature electro-ambient della loro prima produzione. “Tree Of Life” é il loro nuovo singolo, in uscita ufficiale il prossimo 11 Febbraio ma già disponibile in streaming.

Si descrivono come portatori di un “grunge fiabesco, con una punta di burro d’arachidi in gelatina”. Enigmatici, come il loro nuovo singolo, tutto da ascoltare.