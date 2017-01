ASCOLTA “AWAKE ME”, IL NUOVO SINGOLO MOZZAFIATO DI ROSIE CARNEY

Avere 20 anni ed aver già attraversato i percorsi più impervi che la mente umana può riservare é già di per se qualcosa di sorprendente. Rosie Carney racconta la sua inquietudine e quella metà della propria vita trascorsa a fronteggiare depressione ed anoressia, con una naturalezza e una delicatezza emozionale che rendono ancor più forte il suo grido di disperazione.

“Awake Me” é qualcosa in più di un singolo rilasciato da una più che promettente voce della Gran Bretagna. É, soprattutto, l’invito accorato e sincero a parlare dei propri dubbi, delle proprie paure, rivolto a tutte le anime che, come lei stessa, hanno attraversato o stanno attraversando una qualunque avversità.

Rosie scrive musica d’autore, accompagnata da liriche che si legano indissolubilmente alla fragilità della propria anima (“I’ve been a fool for more than half of my life / I’ve tried to hide”), in un confessionale di emozioni che raggiunge vette inattese. Si rivolge al proprio pubblico non solo con la musica, ma anche attraverso il blog personale (http://www.rosiecarney.com/i-am-a-reason), scegliendo di fare la voce grossa contro uno dei mali del nostro vivere moderno.