CANTANTE TURCO RIVELA: “SONO IO IL PADRE DI ADELE”

Così fuori dal nulla ecco apparire Mehmet Asar.

Asar, cantante folk turco cinquantenne, sembra destinato a prendersi una buona dose di riflettori in seguito alle sue recenti dichiarazioni:

Sono il padre di Adele. Voglio che la verità venga a galla.

Intervistato in patria il cantautore dichiara di aver avuto una relazione con la madre della star, Penny Adkins, durante un tour

Per due settimane ho fatto diverse date tra Bodrum e Pamukkale insieme a Penny e i suoi amici. Si era presentata come infermiera, ci siamo piaciuti subito. Lei allungò la vacanza di un mese poi tornò in Inghilterra. Ci vedemmo ancora a Bodrum per almeno altre due volte. Le dissi che io volevo vivere qui e che lei poteva rimanere al mio fianco. Tornò a casa, ma sostenere il rapporto a distanza diventò troppo difficile e costoso, ci perdemmo di vista. Quando Adele nacque ci sentivamo ancora.

Mehmet, che assicura di rivedersi in parecchi tratti somatici della cantante, sembra deciso:

Invito Adele e sua madre a Bodrum. Posso anche fare un test del DNA se Adele vuole. La cosa più importante è che voglio che la gente sappia che non ho alcuna particolare aspettativa. Vivo a Bodrum e ho una buona vita, voglio solo che mia figlia sappia la verità.