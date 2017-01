I Real Estate annunciano il nuovo album “In Mind” in uscita il 17 marzo su Domino.

Ascolta il brano iniziale “Darling” e guarda il video diretto da Weird Days:

Il disco è registrato a Los Angeles con il produttore, vincitore di un Grammy, Cole M.G.N. (Beck, Snoop Dogg, Julia Holter)

In Mind Tracklisting:

1. Darling

2. Serve The Song

3. Stained Glass

4. After The Moon

5. Two Arrows

6. White Light

7. Holding Pattern

8. Time

9. Diamond Eyes

10. Same Sun

11. Saturday