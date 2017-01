STREAMING: FAMILY FRIENDS I’m Like You

Sarà un 2017 nel segno delle novità anche per Family Friends, il duo fratello-sorella fattosi notare sul finire di 2016 con il singolo “Look The Other Way”. I due hanno rilasciato un nuovo brano, “I’m Like You”, secondo estratto dell’imminente EP in uscita via Beatnik Creative il prossimo 24 Febbraio.

Ascolta qui il singolo.