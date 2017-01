Cameron Avery, cantante, cantautore e polistrumentista di Perth, Australia, bassista della band psichedelica per eccellenza,

i Tame Impala, membro dei Pond, e frontman dei The Growl, arriva in Italia per una sola data per presentare il suo debutto solista con “Ripe Dreams, Pipe Dreams”, in uscita il 10 Marzo via Anti Records, e anticipato dalla bellissima “Wasted On Fidelity”.

Lunedì 24 aprile @ Bologna – Covo