ANOHNI: ARRIVA L’EP “PARADISE”. ASCOLTA LA TITLE-TRACK.

ANOHNI nuova creatura di Antony Hegarty (Antony and the Johnsons) torna con inediti dopo l’acclamato debutto “Hopelessness”.

“Paradise” è il primo singolo tratto dall’EP omonimo in uscita il 17 marzo che è in qualche modo legato all’album precedente “Hopeleseness”.

L’EP, nel quale Antony conferma la collaborzione con Oneohtrix Point Never e Hudson Mohawke sarà disponibile nei seguenti formati: 10” / CD / DIG

Ascolta la title-track:

ANOHNI è stata nominata ai Brit Awards nella categoria BEST BRITISH FEMALE

“PARADISE” EP TRACKLISTING:

1. In My Dreams

2. Paradise

3. Jesus Will Kill You

4. Enemy

5. Ricochet

6. She Doesn’t Mourn Her Loss