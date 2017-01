I LAMBCHOP RIFANNO PRINCE: ASCOLTA LA COVER DI “WHEN YOU WERE MINE”

I Lambchop rilasciano online la cover di “When You Were Mine” brano di Prince contenuto in “Dirty Mind” disco realizzato nel 1980 dall’artista di Minneapolis:

La band di Kurt Wagner porterà il recente disco “FLOTUS” in lungo tour che parte oggi da Londra e toccherà l’Italia per 3 date.

L’elenco completo dei concerti:

26.01. GB London Roundhouse

27.01. FR Saint-Lô Le Normandy

28.01. FR Brest La Carène

29.01. FR Rennes Antipode

30.01. FR Paris Trabendo

02.02. FR Nîmes Paloma

03.02. FR Saint-Etienne Le Fil

05.02. DE Erlangen Markgrafentheater

06.02. CH Luzern Sudpol

08.02. CH Zürich Schauspielhaus

09.02. NL Utrecht Tivoli Vredenburg

10.02. NL Groningen Oosterport

11.02. BE Brussels Botanique

12.02. DE Mainz Frankfurter Hof

14.02. AT Wien WUK

15.02. DE München Kammerspiele

17.02. DE Dortmund Konzerthaus

18.02. DE Berlin Heimathafen

19.02. DE Berlin Heimathafen

20.02. DE Hannover Capitol

21.02. DE Köln Gloria

22.02. DE Hamburg Elbphilharmonie

24.02. SE Malmö KB (Kulturbolaget)

25.02. SE Stockholm Fasching

26.02. NO Oslo Parkteatret

27.02. DK Copenhagen Vega

28.02. DE Leipzig Felsenkeller

01.03. DE Mannheim Capitol

02.03. AT Linz Posthof

03.03. IT Ravenna Bronson

04.03. IT Avellino Auditorium del Conservatorio D. Ciosa

05.03. IT Roma Auditorium Parco Della Musica