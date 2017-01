IL RITORNO DEI SODASTREAM: DOPO 10 ANNI UN NUOVO DISCO

Il duo australiano annuncia reunion e nuovo disco.

Karl Smith e Pete Cohen, che si erano divisi nel 2007 dopo la pubblicazione dell’ultimo “Reservations”, torneranno con “Little By Little” disco auto-prodotto con una campagna di crowdfunding.

Primo singolo svelato “Three Sins” del quale da mesi circola anche un video:

“Little By Little” uscirà in Australia il 13 febbraio e in Europa il 3 marzo.

Promozione in Italia curata dalla A Modest Proposal Records etichetta di Barbarisms e From A Distance.

Ecco l’annuncio via fb dell’etichetta italiana

“Little By Little” tracklist:

1. Colouring Iris

2. Habits

3. Three Sins

4. Letting Go

5. Grey Waves

6. Moving

7. Walking Bones

8. Tyre Iron

9. On the Stage

10. Saturday’s Ash