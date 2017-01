FRANZ FERDINAND + GRANDADDY + BAND OF HORSES + TRAVIS + MIDLAKE: ASCOLTA IL SUPERGRUPPO BNQT

BNQT è un nuovo supergruppo nel quale si ritrovano alcuni esponenti delle migliori band indie-alternative: Eric Pulido (Midlake), Ben Bridwell (Band Of Horses), Alex Kapranos (Franz Fredinand), Fran Healy (Travis) e Jason Lytle (Grandaddy).

Nel debut album dei BNQT, in uscita alla fine di aprile, ognuno dei membri scrive e canta 2 brani.

Primo singolo estratto “Restart”:

Tracklist:

01 “Restart”

02 “Unlikely Force”

03 “100 Million Miles”

04 “Mind Of A Man”

05 “Hey Banana”

06 “Real Love”

07 “Failing At Feeling”

08 “L.A. On My Mind”

09 “Tara”

10 “Fighting The World”

“Volume I” esce il 28 aprile su Dualtone/Bella Union