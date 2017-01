Svelati i primi nomi del Beaches Brew 2017 festival interamente gratuito che ogni anno prende vita sulla spiaggia di Marina di Ravenna @ Hana-Bi.

Nel cartellone annuale: King Gizzard & The Lizard Wizard, Thee Oh Sees, Shellac, Weyes Blood, Preoccupations, Kaitlyn Aurelia Smith, Moon Duo, The Coathangers, King Khan And The Shrines, Kikagaku Moyo, Operators, Altın Gün.

Attesi nei prossimi giorni ulteriori annunci.