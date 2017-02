Denis Villeneuve, regista del recente “Arrival” e “Sicario”, sarà dietro la macchina da presa dell’imminente reboot di “Dune”.

A confermarlo, via twitter, Brian Herbert, figlio di Frank Herbert autore del romanzo “Dune”, pubblicato nel 1965, dal quale nel 1984 fu tratto il celebre film sci-fi diretto da David Lynch.

It's official — Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project.

