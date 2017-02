JULIA HOLTER: ASCOLTA LA NUOVA INTERPRETAZIONE DI “HORNS SURROUNDING ME”

Julia Holter rilascia online un nuovo estratto da “In The Same Room” prima uscita della collana “Documents” curata dalla Domino, nuova serie di registrazioni dal vivo in studio progettata per catturare in alta fedeltà gli arrangiamenti in continua evoluzione dei nostri artisti e delle loro band. Prendendo ispirazione dalle classiche BBC sessions ogni uscita “Documents” verrà registrata in poco più di un giorno o due in uno studio di Londra. O almeno questo è il piano.

Dopo “So Lillies”, rielaborazione del brano tratto dall’album di debutto “Tragedy” (2011), ecco “Horns Surrounding Me”:

Tracklisting:

1. Horns Surrounding Me (Live at RAK)

2. So Lillies (Live at RAK)

3. Silhouette (Live at RAK)

4. How Long (Live at RAK)

5. Feel You (Live at RAK)

6. Lucette Stranded on the Island (Live at RAK)

7. In The Green Wild (Live at RAK)

8. City Appearing (Live at RAK)

9. Vasquez (Live at RAK)

10. Betsy on the Roof (Live at RAK)

11. Sea Calls Me Home (Live at RAK)

“In The Same Room” è disponibile in edizione limitata in vinile colorato con fotografie Polaroid esclusive dalla session ai RAK, vinile, CD, e download.