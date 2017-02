DAVE GROHL E JOSH HOMME IN STUDIO INSIEME. IN ARRIVO UN DISCO ?

Oggi è apparsa online una foto che ritrae Dave Grohl, Josh Homme e il cantante degli Eagles Of Death Metal Jesse Hughes insieme in uno studio di registrazione.

La foto, che vedete sotto, è stata pubblicata da Jesse Hughes sul suo profilo instagram e poi successivamente cancellata

Al momento non ci sono informazioni o dettagli di un disco al quale potrebbero essere al lavoro i tre musicisti.

Sappiamo che Foo Fighters e Queens Of The Stone Age sono rispettivamente in studio per registrare i prossimi lavori quindi non si esclude che la foto sopra possa immortalare una semplice rimpatriata tra amici.