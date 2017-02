“Spirit”, nuovo disco dei Depeche Mode, uscirà il prossimo 17 marzo su Columbia.

Prodotto insieme a James Ford dei Simian Mobile Disco il disco è ora anticipato dal singolo “Where’s The Revolution”

Questa invece la tracklist:

01 “Going Backwards”

02 “Where’s The Revolution”

03 “The Worst Crime”

04 “Scum”

05 “You Move”

06 “Cover Me”

07 “Eternal”

08 “Poison Heart”

09 “So Much Love”

10 “Poorman”

11 “No More (This Is The Last Time)”

12 “Fail”