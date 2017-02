GUARDA MAC DEMARCO ‘FARE’ DIO IN UN CORTO

“My Last Film” è un corto di poco più di 9 minuti diretto da Zia Anger (già filmmaker di video per Angel Olsen e Jenny Hval) presentato nel 2015 alla 53ma edizione del New York Film Festival.

Oltre a Lola Kirke (già ammirata in “Gone Girl”), Kelly Rohrbach e Rosanna Arquette, in “My Last Film” appare per un cameo Mac DeMarco che interpreta Dio.

Guarda l’intero corto: