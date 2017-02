L’ATTIMO FUGGENTE 30 GENNAIO 2017

01. Il Nostro Singolo della Settimana: Kim Janssen – Gouldians

02. Timber Timbre – Sewers Blues

03. A Thousand Hours – The Desolate Hours

04. Mount Eerie – Real Death

05. Lowland Hum – Thin Places

06. Timid, The Brave – Alice

07. Ross Palmer – Last Swallow

08. Joshua Radin – Still Spinning (acoustic)

09. Adam Torres – I Came To Sing The Song

10. Enderby’s Room – Heartaches

11. Rosie Carney – Awake Me

12. Jade Cuttle – The River

13. Aisha Badru – Mind on Fire

14. Vagabon – Fear & Forces

15. Benjamin Wallfisch feat. Mirel Wagner – I Wanna Be Sedated

16. Kadhja Bonet – Fairweather Friend

17. Karima Walker – St. Ignacio

18. Julie Byrne – I Live Now As A Singer

19. Charlie Cunningham – Breather

20. Piano Magic – Attention To Life

21. Daniel W J Mackenzie – From A Forgotten Room

22. Taylor Deupree – Minism

23. Federico Durand – Fiesta De Los Brotes Azules

24. Il Nostro Bacio della Buonanotte: Amiina – Kolapot

IL SINGOLO DELLA SETTIMANA – Kim Janssen – Gouldians:

Kim Janssen è un giovane musicista nato in Olanda, ma cresciuto tra Bangkok, Phnom Penh e Kathmandu.

La sua musica che si muove tra il pop e il folk, alterna oscurità a momenti di luce intensa, grazie a synth scintillanti, arrangiamenti orchestrali e la personalissima voce di Kim che ricorda il crooning di Bill Callahan, quando non si arrampica verso il falsetto. A tre anni da “Ancient Crime”m il suo secondo album, Kim è tornato, prima con “Bottle Rockets” una piano-ballad oscura e affascinante, poi con “Gouldians”, il nostro nuovo singolo della settimana, un brano che riesce a essere esplosivo e sottomesso allo stesso tempo. Con la batteria e il basso in primissimo piano e una chitarra ritmica a fornire la spina dorsale melodica, “Gouldians” è travolgente e ipnotica. Mixato da Chris Coady (già al alvoro con artisti quali Beach House, Future Islands) e masterizzato da un maestro come Greg Calbi (vi dicono qualcosa “Blood On The Tracks” o “Graceland”) la tensione è presente fin dall’inizio della canzone e culmina nel finale, in un vortice di sintetizzatori scintillanti e voci eteree. In attesa del tezo album, non potevamo non proporvela.

Gouldians by Kim Janssen

L’Attimo Fuggente è una trasmissione radiofonica in diretta, condotta da Francesco Amoroso e Raffaello Russo, che va in onda ogni lunedì, dalle 21:00 alle 23:00 su Radio Città Aperta in streaming (http://radiocittaperta.it/onair). Da oltre cinque anni, attraverso la radio e la propria pagina Facebook, grazie a rubriche, piccoli speciali e monografie in pillole, tantissime anteprime e novità, ma anche recuperi dal passato prossimo e remoto, coinvolgenti live acustici in studio, L’Attimo Fuggente tenta di dare assoluto ed esclusivo risalto alle emozioni nella musica. Le mode, i generi, il successo, vanno e vengono, ma le emozioni che la musica riesce a regalare rimangono per sempre.

Parafrasando il protagonista dell’omonimo film degli anni novanta: Non ascoltiamo e suoniamo musica perché è carino: noi ascoltiamo e suoniamo musica perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la musica, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.