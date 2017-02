La Varèse Sarabande Records annuncia la pubblicazione in vinile delle colonne sonore dei primi tre film di “Mad Max”.

Le musiche di “Mad Max” (1979), “Mad Max and The Road Warrior” (1981) , curate da Brian May e “Mad Max Beyond Thunderdome” (1985) , affidate a Maurice Jarre, saranno disponibili in confezione speciale, edizione limitata 2000 copie, a partire dall’1 aprile.