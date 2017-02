Ormai da anni la National Public Radio americana (NPR) si è inventata i Tiny Desk Concerts, mini concerti molto intimi in cui artisti di ogni tipo si esibiscono nel piccolo ufficio di Bob Boilen, conduttore di “All Songs Considered”. Stavolta tocca a El-P e Killer Mike in arte Run The Jewels accompagnati dal fido Trackstar the DJ dopo l’uscita dell’ottimo terzo album “RTJ3”.

SET LIST

“Talk To Me”

“Legend Has It”

“A Report To The Shareholders”