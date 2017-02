“FROM DEEWEE” è IL NUOVO DISCO DEI SOULWAX ED ESCE A MARZO

Oggi i Soulwax annunciano l’uscita, il prossimo 24 marzo, del loro nuovo album “From Deewee”, registrato nel loro studio a Ghent, che contiene tutto materiale inedito.

Dopo una serie infinita di prove e un livello di pianificazione degno di un grande progetto, i fratelli Dewaele hanno deciso di registrare l’album direttamente in un unico take.

Stephen e David Dewaele raccontano: ispirati dal ‘Transient Program For Drums and Machinery’ tour, che ci ha visto suonare dal vivo nell’estate del 2016, abbiamo pensato di riprendere quei brani live e riprodurli con lo stesso identico set up. Stessi musicisti, stessi macchinari e strumentazione. Tutto identico a come era dal vivo.

In questo disco suonano Stephen e David Dewaele, Stefaan Van Leuven, Iggor Cavalera, Victoria Smith, Blake Davies e Laima Leyton.

Il prossimo tour europeo del duo belga parte da Milano il 29 marzo (Magazzini Generali).