MARIKA HACKMAN: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “BOYFRIEND”

Marika Hackman annuncia il nuovo singolo “Boyfriend” brano che segna una decisa virata della cantautrice inglese verso sonorità post-punk:

Il singolo è stato prodotto da Charlie Andrew (Alt-J) e per incanalare tutta l’energia femminile del brano, Marika ha reclutato le sue migliori amiche come band di supporto, il quartetto londinese The Big Moon.

“Boyfriend” è il rimborso per tutte quelle volte che sono stata interrotta sul più bello da qualche uomo squallido che chiedeva di partecipare

Marika dice della canzone.