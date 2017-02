THE JESUS AND MARY CHAIN: ASCOLTA LA NUOVA “ALWAYS SAD”

The Jesus And Mary Chain sono pronti a tornare con il primo disco dopo 18 anni.

Dopo il primo estratto “Amputation” pubblicano oggi online la nuova “Always Sad” nella quale compare come ospite la cantante Bernadette Denning:

The Jesus and Mary Chain porteranno il loro tour di presentazione dell’imminente storico nuovo disco “Damaged And Joy” in uscita il prossimo 24 marzo.

Ecco le date in programma:

Giovedì 6 luglio – Gardone Riviera @ Vittoriale degli Italiani

Venerdì 7 luglio – Pistoia @ Pistoia Blues