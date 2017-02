A FATHER JOHN MISTY PIACCIONO I NICKELBACK

Sparare a zero sui Nickelback sembra essere dinventato sport nazionale di tutti gli amanti di musica (esclusi chiaramente i fan della band canadese).

Contro corrente Father John Misty che in una recente intervista a NME ha mandato messaggi di apprezzamento al gruppo guidato da Chad Kroeger e alla loro musica:

“How You Remind Me” è una grande canzone. L’hai ascoltata? E’ fantastica.

Interrogato su cosa gli piacesse in particolare di quel brano FJM ha così replicato:

Non lo so. Questo è il problema con internet e i social media: non puoi dire le cose che ti piacciono e non puoi dire cosa ti piace di esse. Se ti piace ti viene chiesto un motivo intellettuale per giustificarlo. Ma io sosterò i Nickelback e voglio farlo sul disco: ‘Farmer John Misery: I ride for Nickelback.’

“Pure Comedy”, nuovo disco di Father John Misty esce il prossimo 7 aprile su Sub Pop Records / Bella Union.