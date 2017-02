L’ATTIMO FUGGENTE 6 FEBBRAIO 2017

01. Il Singolo della Settimana: The Workhouse – A Moment Of Clarity

02. Mons VI – Not Too Sure

03. Tim Cohen – Meat Is Murder

04. Shevek – Analysis

05. Piano Magic – Let Me Introduce You

Oldies, But Goldies: Kitchens Of Distinction – Strange Free World

06. Kitchens Of Distinction – Railwayed

07. Kitchens Of Distinction – Within The Daze Of Passion

08. Kitchens Of Distinction – Drive That Fast

09. Aidan Baker w. Claire Brentnall – Delirious Things

10. Lake Ruth – Pictures From Home

11. The Proper Ornaments – The Devils

12. Moon Moon Moon – Hazelverse

13. No Ninja Am I – Dance Dance

14. Thomas Crystal – Tender Years

15. Matt Christensen – Bound-Up Life

16. Lontalius – No Coincidence

17. Rocky Lorelei – Dandelion

18. Rosie Caldecott – The Swell

19. Tara Jane O’Neill – Sand

20. Shannon Wright – The Thirst

21. Julia Holter – Horns Surrounding Me

22. Il Nostro Bacio della Buona Notte: Kate Bush – This Woman’s Work

IL SINGOLO DELLA SETTIMANA – The Workhouse – A Moment Of Clarity:

A far conseguire agli oxfordiani The Workhouse lo status di uno tra i “segreti meglio conservati” della musica inglese del nuovo secolo ha senz’altro contribuito il loro schivo modo di porsi nei confronti del mercato discografico, ma decisiva è stata in tal senso la scarsa frequenza delle loro uscite, che solo ora sta per giungere al quarto album in quasi quindici anni di attività.

Tanti ne sono trascorsi dal travolgente esordio post-rock virato shoegaze di “The End Of The Pier” a “Now I Am On Fire”, la cui uscita è annunciata per il prossimo mese di marzo; in tutto questo periodo non ha mai abbandonato i propri distintivi vortici di chitarre elettriche, i continui rilanci delle ritmiche e il languore melodico che caratterizza gran parte dei suoi brani. Soltanto, al post-rock si sono gradualmente sostituite sfumature wave, vieppiù veicolate dal tenebroso timbro vocale del cantante Chris Taylor, sempre più a proprio agio alla guida di quelle che sono andate via via assumendo i tratti di canzoni vere e proprie, seppure sempre caratterizzate da una inconfondibile impronta sonora, al tempo stesso energetica e decadente.

Tutto questo e molto altro ancora ci si può attendere dall’imminente “Now I Am On Fire”, stando alle premesse di “A Moment Of Clarity”, brano che lo anticipa in anteprima mondiale per L’Attimo Fuggente.

