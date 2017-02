It’s basically three chords banged out on a piano for 4 minutes. No drums, no guitars, no samples. But then: there’s her voice. Haunting.

Con queste poche, ma intense, righe NPR presenta in anteprima “Horizon” nuovo singolo della cantautrice neozelandese Aldous Harding.

Il nuovo singolo, prodotto da John Parish, segna l’approdo della Harding alla corte della prestigiosa 4AD.