MAC DEMARCO: ASCOLTA LA NUOVA “ON THE LEVEL”

Oggi su Reddit è apparso un nuovo estratto dal prossimo disco di Mac DeMarco.

“This Old Dog”, che segue di due anni il mini-album “Another One” uscirà il 5 maggio su Captured Tracks ed è stato già anticipato da due brani “My Old Man” e “This Old Dog”.

Ora online appare questa “On The Level”, canzone intrisa di synth che sembra suggerire nuove destinazioni sonore per il ragazzo americano: