DAMIEN RICE LIVE PER LA PRIMA VOLTA A NAPOLI

DAMIEN RICE LIVE PER LA PRIMA VOLTA A NAPOLI

Damien Rice si unisce allo street artist Escif in occasione del lancio del progetto “Breath” il 19 maggio‬ al Teatro Acacia di Napoli.

Damien Rice si esibirà per la prima volta a Napoli per un concerto focalizzato sul lancio del progetto di Escif, che creerà una batteria vivente sul fianco di una montagna brulla, il Monte Olivella.

La vendita dei biglietti del concerto, così come un crowdfunding, sosterranno economicamente il progetto.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 15 febbraio‬ su www.ticketone.it