SUFJAN STEVENS E ST VINCENT ACCUSANO I GRAMMYS DI RAZZISMO PER NON AVER PREMIATO BEYONCE

SUFJAN STEVENS E ST VINCENT ACCUSANO I GRAMMYS DI RAZZISMO PER NON AVER PREMIATO BEYONCE

Domenica sera durante la notte dei Grammy Beyonce si è aggiudicata i premi come “Best Music Video”, per il video di “Formation” e “Best Urban Contemporary” per il suo recente “Lemonade” perdendo a sorpresa il ben più prestigioso titolo di “Album Of The Year” finito nelle mani di Adele grazie al suo “25”.

Sufjan Stevens sul suo sito critica la scelta dei Grammys di non incoronare “Lemonade” anche come disco dell’anno adducendo motivazioni razziste dietro il verdetto finale:

Q: WTF is “Urban Contemporary”?

A: E’ dove gli uomini bianchi mettono una donna di colore incinta perchè terrorizzati dal suo talento, potere, persusasione potenziale.

Dello stesso avviso sembra essere Annie Clarke, aka St Vincent, che via twitter interviene così sulla vicenda: