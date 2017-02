THE BLACK ANGELS: DUE DATE IN ITALIA A GIUGNO

La band americana sarà in Italia per 2 date a giugno dove presenterà dal vivo per la prima volta il nuovo “Death Song” in uscita il 21 aprile.

7 giugno @ Latteria Molloy – Brescia

8 giugno @ Locomotiv Club – Bologna