Lo storico festival siciliano che si terrà quest’anno dal 10 al 13 Agosto sempre nella magnifica location di Piazza Castello a Castlbuono (Pa) annuncia i primi nomi.

Ride, Preoccupations e Beak>, Amnesia Scanner e Cigarettes After Sex vanno subito ad arrichire un cartellone che non vediamo l’ora di scoprire in tutta la sua interezza.