ASCOLTA “SPEED RACER”, IL NUOVO SINGOLO DI HER’S

Prendi un norvegese e un nativo di Barrow (UK). Fai la somma e otterrai Her’s, eclettico duo di base a Liverpool, che se ne esce con un nuovo singolone dal titolo “Speed Racers”. Her’s sono Audun Laading e Stephen Fitzpatrick, una forte commistione di influenze musicali che confluirà in un lavoro in studio in uscita per Heist Or Hit il prossimo 12 Maggio.

“Songs of Her’s” sarà una sorta di EP esteso, 8 tracce che raccontano la storia della band attraverso la produzione fino ad oggi, in una commistione di suoni e fonti d’ispirazione che il singolo “Speed Racer” racchiude nei suoi due minuti e mezzo di cavalcata indie pop. Ci sono riff ostinati e chitarre soffuse, in un’atmosfera tropicale con voci umide e un’impalcatura dai toni surf.

Her’s saranno di supporto a Wild Nothing e Dutch Uncles nei loro tour attraverso Europa e Gran Bretagna, prima di salpare alla volta dell’America, dove suoneranno ad Austin, nella prestigiosa cornice del SXSW Festival.

Ascolta qui il nuovo singolo.