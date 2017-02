PETER BRODERICK INSIEME A DAVID ALLRED PER 3 DATE IN ITALIA A GIUGNO

Tre le date nel nostro paese per il cantautore e compositore americano Peter Broderick.

Broderick dividerà il palco anche con David Allred recente partner musicale per il disco “Find the Ways” in uscita su Erased Tape Records ad aprile.

9 giugno 2017 @ Roma – BlackMarket | UnpluggedInMonti

10 giugno 2017 @ Bassano Del Grappa – Piazza del Brenta

11 giugno 2017 @ Galzignano – Anfiteatro Del Venda

Questo il primo video estratto da “Find the Ways”: