Esce il 3 marzo per Asa Wa Kuru – Ponderosa Music & Art il nuovo EP dei Blonde Redhead.

Title-track ora in streaming dopo le anteprime su Radio1 Rai (nel programma King Kong) e Rolling Stone Online:

“3 O’Clock” EP tracklist:

1. 3 O’Clock

2. Golden Light

3. Where Your Mind Wants To Go

4. Give Give

Il trio inaugurerà in Italia il prossimo tour europeo.

Si parte il 22 febbraio da Treviso al New Age.