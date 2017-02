JESCA HOOP: 2 LIVE IN ITALIA A MAGGIO

Un anno dopo l’album “Love Letter For Fire“, composto insieme a Sam Beam (Iron & Wine) e pubblicato da Sub Pop, Jesca Hoop dà ora alle stampe, sempre per la celebre etichetta di Seattle, “Memories Are Now“, disco che la consacra come una delle autrici più originali in circolazione.

Jesca vanta collaborazioni importanti anche con Tom Waits e Peter Gabriel ed ha aperto i concerti dei tour di band come Eels, Andrew Bird ed Elbow.

L’artista californiana ora di stanza a Manchester presenterà il nuovo album in Europa a maggio con due tappe italiane:

24/5 Genova @ Teatro Bloser

25/5 Roma @ Blackmarket/Unplugged in Monti