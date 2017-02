L’ATTIMO FUGGENTE 13 FEBBRAIO 2017

01. Il Nostro Singolo della Settimana: Sodastream – Saturday’s Ash

02. Thad Kopec – Second Best

03. French For Rabbits – One & Only

04. Nicolas Michaux – Le Ciel Live acoustic at L’Attimo Fuggente

05. Nicolas Michaux – Nouveau Départ Live acoustic at L’Attimo Fuggente

06. Nicolas Michaux – Un Imposteur Live acoustic at L’Attimo Fuggente

07. Keto – Superstar

08. Bendith – Cân Am Gariad

09. Emma Gatrill – Skin

10. Julia Lucille – I Don’t Think I Can

11. Christine Leakey – Walks Like An Angel (feat. Linda Perhacs)

12. Aldous Harding – Horizon

13. Ned Roberts – Lights On The River

14. Johnny Flynn – Heart Sunk Hank

15. Tom Cooney – Futureproof

16. Willard Grant Conspiracy – Perry Wallis

17. Ed Dowie – May For A Dead Queen

18. Sebastian Plano – Inside Eyes

19. More Future Suffering – Untitled

20. Sasha Mishkin – Старый Дом

21. you c – Every Dream

22. Bisamråtta + Foresteppe – Snow

23. Il Nostro Bacio della Buona Notte: Nikita Bondarev – Years Without Summer

IL SINGOLO DELLA SETTIMANA – Sodastream – Saturday’s Ash:

Sono passati quasi 20 anni da quando Karl Smith e Pete Cohen hanno dato vita ai Sodastream. Ora, dopo quattro album, quattro EP e un disco live e a distanza di dieci anni dalla ultima uscita discografica, sono tornati con “Little By Little”, un nuovo album di canzoni inedite. Nel nuovo lavoro il suono personalissimo e inconfondibile della band, caratterizzato dalle note profonde e sussurrate del contrabbasso di Pete e dalla voce delicata e caratteristica di Karl che ci fa sentire subito “a casa”, è ampliato e reso ancora più coinvolgente da arrangiamenti eleganti e ricchissimi. Dopo il primo singolo “Three Sins”, che ha anticipato il lavoro a fine 2016, tocca a “Saturday’s Ash” e alla sua straordinaria singing-saw introdurre il nuovo (splendido) attesissimo lavoro. Noi dell’Attimo, fan della primissima ora, sin dal singolo “Enjoy”, non potevamo farci sfuggire l’occasione per avere l’onore di averlo come nostro singolo della settimana. A fine marzo i Sodastream saranno in Italia per una serie di concerti che, a giudicare dalla passione e dall’ispirazione presenti sul nuovo album, saranno, senza dubbio, imperdibili.

L’Attimo Fuggente è una trasmissione radiofonica in diretta, condotta da Francesco Amoroso e Raffaello Russo, che va in onda ogni lunedì, dalle 21:00 alle 23:00 su Radio Città Aperta in streaming (http://radiocittaperta.it/onair). Da oltre cinque anni, attraverso la radio e la propria pagina Facebook, grazie a rubriche, piccoli speciali e monografie in pillole, tantissime anteprime e novità, ma anche recuperi dal passato prossimo e remoto, coinvolgenti live acustici in studio, L’Attimo Fuggente tenta di dare assoluto ed esclusivo risalto alle emozioni nella musica. Le mode, i generi, il successo, vanno e vengono, ma le emozioni che la musica riesce a regalare rimangono per sempre.

Parafrasando il protagonista dell’omonimo film degli anni novanta: Non ascoltiamo e suoniamo musica perché è carino: noi ascoltiamo e suoniamo musica perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la musica, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.