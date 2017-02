Weird Milk sono un quartetto alternative pop di Londra ovest e il loro singolo di debutto si intitola “This Close”. Come un tuffo negli anni ’60, la traccia si muove tra chitarre e ritmiche accattivanti, strizzando l’occhio in maniera originale alle sonoritá indie di questi tempi.

Già disponibile in tutte le piattaforme streaming, il singolo uscirà anche in formato fisico come 7”, includendo la B-side “You”, il 24 Marzo prossimo, via Ra-Ra Rok Records. Ascolta qui il brillante debutto firmato Weird Milk.