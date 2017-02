THE XX: A LUGLIO ALTRE 2 DATE

THE XX: A LUGLIO ALTRE 2 DATE

Domani The XX saranno live al Forum d’Assago per l’attesa data sold-out da settimane.

Questa però non sarà l’unica occasione per vedere il trio inglese nel nostro paese in questo 2017.

Ospiti poche ore fa a “Che Tempo Che Fa”, programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio, i The XX hanno svelato altri due concerti italiani previsti per il prossimo mese di luglio:

08/07 – Firenze

10/07 – Roma

A breve dovrebbe arrivare ulteriori dettagli su queste nuove esibizioni estive.