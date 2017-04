Katie Crutchfield annuncia il successore dell’ottimo “Ivy Tripp” (2015).

Il prossimo disco della sua creatura Waxahatchee si intitolerà “Out in the Storm” ed uscirà il 14 luglio su Merge Records.

Il primo estratto si avvale di un video di Catherine Elicson:

“Out in the Storm” tracklist:

01 Never Been Wrong

02 8 Ball

03 Silver

04 Recite Remorse

05 Sparks Fly

06 Brass Beam

07 Hear You

08 A Little More

09 No Question

10 Fade