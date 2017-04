Erika M. Anderson, artista nativa del South Dakota che si nasconde dietro il moniker EMA, torna con un nuovo singolo e annuncia il prossimo album.

“Exile In The Outer Ring” uscirà su City Slang il 25 agosto ed è anticipato dal primo estratto “Aryan Nation”:

“Exile in the Outer Ring”

1. 7 Years

2. Breathalyzer

3. I Wanna Destroy

4. Blood and Chalk

5. Down and Out

6. Fire Water Air LSD

7. Aryan Nation

8. Nihilistic and Female

9. Receive Love

10. Always Bleeds

11. Where The Darkness Began